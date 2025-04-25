Влад Филат обвиняет Санду в «предвыборных подаяниях» 

Бывший премьер-министр Влад Филат прокомментировал выделение 470 миллионов леев из государственного бюджета на новую программу поддержки молдавских семей, выразив обеспокоенность целесообразностью и сроками внедрения этой меры, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии