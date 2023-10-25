Не по зубам. Как живет рынок стоматологии на Алтае спустя полтора года санкций

Цены на стоматологические материалы и оборудование с 2020 года поднялись на 40-50%, говорят участники рынка Стоматология стала одной из сфер, по которой сильнее всего ударили антироссийские санкции в 2022 году.
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