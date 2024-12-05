Банки будут поощрять за возврат денег россиянам, цены на жилье продолжают снижаться. Обзор Банки.ру

НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств, пишут «Ведомости». Национальная система платежных карт планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис «Добрая воля» возврат похищенных у граждан средств.
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