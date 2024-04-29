Эксперт рассказал, кто получит надбавку в 2 033,72 рубля к пенсии Алиса БронскаяЖителям сельской местности в России выплачивается дополнительная фиксированная сумма к страховым пенсиям в размере 2 033,72 рубля, как рассказал юрист Никита Ляховецкий.