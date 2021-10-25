Карельские Вести

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Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Петрозаводске

Пожарные столицы Карелии в воскресенье боролись с огнем на Перевалке Вчера утром в 9 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на улице Фурманова.

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