Депутат Госдумы Роман Любарский прокомментировал итоги XXII Съезда партии

Главная задача «Единой России» — защита интересов наших граждан, суверенитета и безопасности России и ее уверенное развитие, отметил депутат Госдумы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский, который принял участие в Съезде в составе нижегородской делегации.