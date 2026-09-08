Один против толпы: как этнические землячества диктуют свои правила на улицах российских городов

Очередной инцидент в столице, зафиксированный на видео и мгновенно разошедшийся по социальным сетям, стал еще одним тревожным маркером трансформации городской среды под давлением неконтролируемых миграционных процессов.
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Издать жесткие законы и жестко разбираться в подобных безпределах наших "гостей" из ближнего зарубежья
Тридцать одного не боятся,так действуют шакалы,один на один у них кишка тонка.Заселили страну кишлачниками и не знают теперь,что с ними делать.Даже полиция бессильна!!!!!
Враги заселяют страну врагами.
Твари бл.... как эти ублюдки заеб. Россиия без мигрантов! 👍
ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ БОРЕТСЯ ПРОТИВ ЗАВОЗА МИГРАНТОВ, ЭТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ " СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ". ПОЭТОМУ ГОЛОСУЕМ ТОЛЬКО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ !
Поэтому ЕР не должно быть! Да и всех партий, одна Божественная Монархия и управление Создателем России и планетой. Этот беспредел мигрантов - результат ввнутренней политки правящего клана.дёт захват территорий улицы, а потом что? Где принятые Госдумой законы лишающие права существований государств в государстве,- диаспор? Батька этот вопрос решил и он не возникает! А почему у нас не решаем, не потому-ли, что наша власть и её структуры криминальны, т.е. созданы для себя, но не для народа. Можно тупо и дальше голосовать за этих несменяемых и надеяться получитьсчавстье. лет через 100?!