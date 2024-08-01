Агрессивный челябинец напал с баллончиком и избил соседа

Через неделю ситуация повторилась. Пострадавший не понимает, в чём причина.Житель посёлка Западный из Сосновского района Челябинской области по имени Артём обратился в Русскую общину и рассказал, что 1 июля на него напал неадекватный сосед.
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