Военное обозрение

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Поставленные и ожидаемые: вооружения для F-16, передаваемых Украине

Поставленные и ожидаемые: вооружения для F-16, передаваемых Украине

Истребитель F-16 с ракетами AIM-120 (на законцовках), AIM-9 (под крылом) и бомбами. Фото Raytheon( Ряд зарубежных стран планирует предоставить киевскому режиму истребители F-16 Fighting Falcon.

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