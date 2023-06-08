Поставленные и ожидаемые: вооружения для F-16, передаваемых Украине

Истребитель F-16 с ракетами AIM-120 (на законцовках), AIM-9 (под крылом) и бомбами. Фото Raytheon( Ряд зарубежных стран планирует предоставить киевскому режиму истребители F-16 Fighting Falcon.
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