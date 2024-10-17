Лучше уж про Турцию посмотреть, чем шлак из прилепинского гнезда Vik На мой взгляд Познер лучше, чем некоторые деятели культуры и искусства, которые будучи пойманы на горячем пытаются отмыться на теме СВО, словно это какая-то прачечная.
С идиотами трудно разговаривать. Особенно с идиотами, прибывшими из страны победившего идиотизма
Комментарии
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Людмила Лиханова
ВСЕ такие в т.ч. и этот...не должны быть на нашем ТВ и не нужно пытаться сравнивать кто лучше, а кто хуже. Враг - он ВСЕГДА враг.
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6 час.
Bogdan Stupin
"Это сделало бы его национальным героем в США..." Ну, любезнейшая, вы и хватили... Конечно, со Штатами у нас готовых целоваться-миловаться несколько меньше, чем,например, во многих иных пределах. Но и считать граждан упомянутого государства чуть ли не повально отпетыми дебилами тоже нет основания.
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5 час.
Игорь Васиков
Познеру лучше уйти на покой и не высовываться. Зачем дополнительный негатив притягивать. Плохое позабудется, хорошее останется в истории.
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34 мин.
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