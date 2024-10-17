С идиотами трудно разговаривать. Особенно с идиотами, прибывшими из страны победившего идиотизма

Людмила Лиханова ВСЕ такие в т.ч. и этот...не должны быть на нашем ТВ и не нужно пытаться сравнивать кто лучше, а кто хуже. Враг - он ВСЕГДА враг.

Bogdan Stupin "Это сделало бы его национальным героем в США..." Ну, любезнейшая, вы и хватили... Конечно, со Штатами у нас готовых целоваться-миловаться несколько меньше, чем,например, во многих иных пределах. Но и считать граждан упомянутого государства чуть ли не повально отпетыми дебилами тоже нет основания.