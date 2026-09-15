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Билялетдинов о симуляции Кордобы: «Джон упал в моих глазах, в этом он не пример. ВАР должен иметь возможность наказывать за откровенную симуляцию – даже после матча»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о поведении нападающего « Краснодара »  Джона Кордобы  в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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