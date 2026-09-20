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Аргументы и Факты

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Фидан назвал Израиль угрозой для всего мира

Фидан назвал Израиль угрозой для всего мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия Израиля вышли за рамки регионального конфликта и приобрели международное значение.

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