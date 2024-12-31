Задержан мужчина, укравший деньги на операцию онкобольному ребенку

t.me/КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана Сотрудники МВД задержали мужчину, укравшего у жительницы Дагестана сумку с деньгами, которые предназначались для проведения операции онкологически больному ребенку, сообщили в пресс-службе МВД по республике.