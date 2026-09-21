Собянин высказался о переносе столицы по регионам России

Идея с переносом столицы из Москвы в другие регионы сложная и неэффективная. Это доказал опыт других стран, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках ХI Московского финансового форума (МФФ).
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