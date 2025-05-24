Минюст США заявил о раскрытии преступной группы хакеров, которые создали криптовирус DanaBot. Как отмечается, впервые обнаруженный в 2018 году DanaBot представлял собой платформу «вредоносное ПО как услуга», распространяемую через форумы киберпреступников.