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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Минюст США заявил о раскрытии преступной группы хакеров

Минюст США заявил о раскрытии преступной группы хакеров, которые создали криптовирус DanaBot. Как отмечается, впервые обнаруженный в 2018 году DanaBot представлял собой платформу «вредоносное ПО как услуга», распространяемую через форумы киберпреступников.

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