Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экипаж РК «Маршал Устинов» уничтожил «подлодку» врага в Баренцевом море

Экипаж РК «Маршал Устинов» уничтожил «подлодку» врага в Баренцевом море

В Баренцевом море состоялась тренировка разнородных сил Северного флота. Моряки отработали маневрирование в составе отряда кораблей, отразили воздушную атаку со стороны условного противника, нашли и «уничтожили» вражескую подлодку.

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