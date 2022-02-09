Политолог оценил шансы Украины на получение американских комплексов THAAD

Размещение на территории Украины американских противоракетных комплексов THAAD повлечёт эскалацию напряжённости между Москвой и Вашингтоном, на что в США вряд ли согласятся, считает замедиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Размещение на территории Украины американских противоракетных комплексов THAAD повлечёт эскалацию напряжённости между Москвой и Вашингтоном, на что в США вряд ли согласятся, считает замедиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Свежие комментарии