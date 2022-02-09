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Политолог оценил шансы Украины на получение американских комплексов THAAD

Политолог оценил шансы Украины на получение американских комплексов THAAD

Размещение на территории Украины американских противоракетных комплексов THAAD повлечёт эскалацию напряжённости между Москвой и Вашингтоном, на что в США вряд ли согласятся, считает замедиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

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