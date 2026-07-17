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Сыновья Дарьи Мельниковой осудили мать за экранные образы: «Почему ты такая дрянь?»

Сыновья Дарьи Мельниковой осудили мать за экранные образы: «Почему ты такая дрянь?»

Дети контролируют работу актрисы. Дарья Мельникова Социальные сетиНа съемочной площадке обновленных «Папиных дочек» актриса Дарья Мельникова откровенно рассказала о необычной критике в свой адрес, исходящей от самых близких зрителей — ее собственных детей.

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