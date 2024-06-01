Как понять, что муж влюблен в вашу подругу: 7 тревожных сигналов

Если ваши друзья и вторая половинка ладят друг с другом — это просто замечательно. Совершенно естественно, если партнер не считает ваших подруг ужасными ведьмами, а они не говорят при каждой встрече, что вам давно пора бросить «этого козла».
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