Китай будет планомерно осуществлять мероприятия по городскому обновлению - министр

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Китай будет планомерно осуществлять мероприятия по городскому обновлению в рамках усилий по продвижению высококачественного развития в городских районах, заявил министр жилья, городского и сельского строительства КНР Ни Хун в субботу.