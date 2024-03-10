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Китай

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Китай будет планомерно осуществлять мероприятия по городскому обновлению - министр

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Китай будет планомерно осуществлять мероприятия по городскому обновлению в рамках усилий по продвижению высококачественного развития в городских районах, заявил министр жилья, городского и сельского строительства КНР Ни Хун в субботу.

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