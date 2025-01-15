Рейтинг Global Fire Power: Армия России — на втором месте в мире, ВСУ — на последнем

Рейтинг GFP ранжирует армии мира по совокупности огневой мощи и обновляется ежегодно.Согласно рейтингу Global Fire Power, который выстраивает армии мира в порядке убывания их боевой мощи, Россия оказалась на втором месте, а вот Украина — на последнем.