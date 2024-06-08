В Россию приехали новые седаны Chevrolet Onix: 132 л.с. и 6-ступенчатый «автомат» — за 1,9 млн рублей

Российские дилеры выставили на продажу новые седаны Chevrolet Onix, и в сравнении с началом мая текущего года цены немного изменились: самый доступный Onix теперь стоит 1,89 млн рублей против 1,86 млн рублей месяц назад.
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