Столтенберг: НАТО обсудит варианты ответа "на акты саботажа и кибератаки"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны альянса заявил, что главы оборонных ведомств Североатлантического альянса обсудят варианты ответа "на акты саботажа и кибератак" со стороны России.
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