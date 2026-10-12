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За рулем

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В России выявили коррупционную схему со списанием утильсбора

В России выявили коррупционную схему со списанием утильсбора

Служба по противодействию коррупции таможенного управления вскрыла организованную преступную группу, орудовавшую не один день на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни.

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