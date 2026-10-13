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Царьград

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Экспорт «Белгоспищепрома» вырос на 25% за восемь месяцев

Экспорт «Белгоспищепрома» вырос на 25% за восемь месяцев

Экспорт предприятий концерна «Белгоспищепром» за восемь месяцев 2025 года вырос более чем на 25%, а впервые начались поставки рапсового масла в Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мьянму.

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