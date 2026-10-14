Адвокат Алешкин: задержанному с наркотиками Navai грозит до 5 лет колонии

Российского рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков.
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