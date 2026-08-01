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Аргументы недели

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«Придём и заберём всё»: Трамп открыто признал, что Украина для США — просто кладовая ресурсов

«Придём и заберём всё»: Трамп открыто признал, что Украина для США — просто кладовая ресурсов

Дональд Трамп в свойственной ему манере снял последние покровы с того, что на Западе принято называть «поддержкой суверенитета Украины».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Еврей-неофашист всё продал США так чего же не забрать. Однако что то уже Россия отобрала у обоих и делает это далее!
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