Калининградский губернатор: При согласии Литвы мы можем построить свой транспортный коридор из России в Калининград

Калининградский губернатор Антон Алиханов предполагает, что для решения вопроса транспортного взаимодействия между областью и Россией можно построить отдельную железнодорожную ветку по территории Литвы.
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