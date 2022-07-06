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Калининградский губернатор: При согласии Литвы мы можем построить свой транспортный коридор из России в Калининград

Калининградский губернатор: При согласии Литвы мы можем построить свой транспортный коридор из России в Калининград

Калининградский губернатор Антон Алиханов предполагает, что для решения вопроса транспортного взаимодействия между областью и Россией можно построить отдельную железнодорожную ветку по территории Литвы.

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