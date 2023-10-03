Трансляция матча Лутон Таун — Бёрнли, 03.10.2023

21:31 Матч команд «Лутон Таун» и «Бёрнли» начался. Игра таит в себе большую интригу! Эксперты котируют команду «Лутон Таун» чуть выше, но это ничего не значит! Ждем красивого футбола! 22:17 ГОЛ! Команда «Бёрнли» забила гол в ворота соперника.