Зарплата президента России в 2021-2022 году

Зарплаты наших бонз самые большие в мире, а зарплаты пенсионеров и работяг, самые маленькие в мире!🤠😜👈🤪

Лев Добрый

Автор не знает или молчит, но наша шляхта, в обязательном порядке, являются членами Совета директоров(наблюдательных Советов) гос. компаний, а там иные зарплаты, плюс по итогам года огромные бабки!🤠😱😜👈👍😎