30 августа 2022 74K прочитали Какая официальная зарплата в месяц и за год у президента РФ 2021-2022 году.
Зарплата президента России в 2021-2022 году
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Лев Добрый
Зарплаты наших бонз самые большие в мире, а зарплаты пенсионеров и работяг, самые маленькие в мире!🤠😜👈🤪
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1 д.
Лев Добрый
Автор не знает или молчит, но наша шляхта, в обязательном порядке, являются членами Совета директоров(наблюдательных Советов) гос. компаний, а там иные зарплаты, плюс по итогам года огромные бабки!🤠😱😜👈👍😎
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1 д.
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