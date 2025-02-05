В Нижнем Новгороде 420 тысяч человек трудоспособного возраста официально не работают

В регионе сейчас открыто 60 тысяч вакансий Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на XXX отчетно-выборной конференции НОСОП «Облсовпроф» 4 февраля сообщил, что 420 тысяч граждан трудоспособного возраста в регионе не имеют официального трудоустройства.