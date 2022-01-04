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Инфекционист Вознесенский сообщил, как COVID влияет на продолжительность жизни

Инфекционист Вознесенский сообщил, как COVID влияет на продолжительность жизни

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что нельзя говорить о преждевременном старении людей, перенесших коронавирусную инфекции, без проведения большего количества исследований с крупной статистической базой.

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