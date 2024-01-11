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Западники что-то знают о том, что скоро, возможно, предпримет Путин, и паникуют, что не смогут этому помешать, что политику Запада на Украине ожидает крах.

Западники что-то знают о том, что скоро, возможно, предпримет Путин, и паникуют, что не смогут этому помешать, что политику Запада на Украине ожидает крах.

ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ 15 ЯНВАРЯ, ХАРЬКОВ? ИСТЕРИКА ЗАПАДА ПО ПОВОДУ ВОЕННЫХ ПЛАНОВ РОССИИ Западники что-то знают о том, что скоро, возможно, предпримет Путин, и паникуют, что не смогут этому помешать, что политику Запада на Украине ожидает крах.

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