ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ 15 ЯНВАРЯ, ХАРЬКОВ? ИСТЕРИКА ЗАПАДА ПО ПОВОДУ ВОЕННЫХ ПЛАНОВ РОССИИ Западники что-то знают о том, что скоро, возможно, предпримет Путин, и паникуют, что не смогут этому помешать, что политику Запада на Украине ожидает крах.
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