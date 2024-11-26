Уже не такой борзый как вчера: представитель армянской диаспоры, который бросался на полицейских задержан

ВВ

Владимир Витковский

... чухонь помойная, ты существуешь только благодаря Советской власти, за подобный хрюк паны бы тебя еще при опоросе пустили бы по назначению... При Советской власти твое стадо хоть перестало гадить под себя при виде Хозяина...