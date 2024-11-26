Avia.pro - СМИ В Краснодарском крае правоохранители снова столкнулись с вопиющим проявлением беспредела.
Уже не такой борзый как вчера: представитель армянской диаспоры, который бросался на полицейских задержан
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... чухонь помойная, ты существуешь только благодаря Советской власти, за подобный хрюк паны бы тебя еще при опоросе пустили бы по назначению... При Советской власти твое стадо хоть перестало гадить под себя при виде Хозяина...
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1 час.
Анна Зареченская
Гнать эти ОПГ-диаспоры и проблем меньше будет. Это ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫ ГРУППИРОВКИ!
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30 мин.
Сергей Сидоров
Все диаспоры превратились в ОПГ. Этот процесс неизбежен. Поэтому существование диаспор В России необходимо приравнять к деятельности ОПГ и соответственно поступать с ними по закону.
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1 мин.
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