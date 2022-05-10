Daily Storm

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США впервые за 80 лет приняли программу ленд-лиза, эту помощь получит Украина

США впервые за 80 лет приняли программу ленд-лиза, эту помощь получит Украина

Президент Украины Зеленский назвал подписание закона о ленд-лизе историческим шагомПрезидент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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