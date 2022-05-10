США впервые за 80 лет приняли программу ленд-лиза, эту помощь получит Украина

Президент Украины Зеленский назвал подписание закона о ленд-лизе историческим шагомПрезидент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины.
Популярные статьи
- Путин в выступлении на параде поставил в один ряд погибших в ВОВ и сожженных в одесском Доме профсоюзов в 2014 году
- В Польше российского посла облили красной краской при возложении цветов в честь Дня Победы
- Участник «Бессмертного полка» объяснил почему вышел с фотографией друга, погибшего во время спецоперации
Свежие комментарии