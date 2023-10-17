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Клиенты зашли в кабинет к адвокату, но вместо человека увидели в офисе обезьяну, которая сканировала документы: видео

Клиенты зашли в кабинет к адвокату, но вместо человека увидели в офисе обезьяну, которая сканировала документы: видео

Должностные лица из Лесного департамента Индии обратились в офис известного в городе адвоката. Однако за столом люди неожиданно увидели сосредоточенную обезьяну: животное спокойно сканировало документы, словно занималось этим всю жизнь.

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