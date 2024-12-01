15 костюмов, которые кочевали из одного любимого фильма в другой. А мы и не заметили

Повторяющиеся костюмы в кино — не такое уж и редкое явление. Потому что перед съемками картины специалисты чуть ли не первым делом ищут наряды для героев на складах киностудии, а потом уже принимают решение о пошиве новых изделий.
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