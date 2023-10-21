Свежая прошивка 46-летних аппаратов «Вояджер» должна продлить срок их жизни ещё на несколько летNASA сообщило, что специалисты подготовили и отправили на космические зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» программные заплатки, которые позволят как минимум на пять лет продлить работу аппаратов.