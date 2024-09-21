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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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33% клубов-участников ЛЧ-2024/2025 спонсируются букмекерами. Рост по сравнению с прошлым сезоном – 57%

11 из 36 (33%) клубов-участников Лиги чемпионов-2024/2025 спонсируются букмекерами. Это рекордное количество партнерств с беттинг-компаниями.

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