В администрации Красноперекопского района прошло заседание комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

В администрации Красноперекопского района проведено заседание комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в местные бюджеты в режиме видеоконференцсвязи под председательством первого заместителя главы администрации района Ангелины Артемовой с участием начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым Владимира Братусина, глав администраций сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации района.