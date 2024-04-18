День Евтихия Тихого да Еремы Пролетного празднуется 19 апреля 2024 года Анна РедькоКаждый год 19 апреля, в 2024 году это пятница, жители России и некоторых других стран славянского мира отмечают День Святых Евтихия Тихого и Иеремии Пролетного.