День Евтихия Тихого да Еремы Пролетного празднуется 19 апреля 2024 года Анна РедькоКаждый год 19 апреля, в 2024 году это пятница, жители России и некоторых других стран славянского мира отмечают День Святых Евтихия Тихого и Иеремии Пролетного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии