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День Евтихия Тихого да Еремы Пролетного празднуется 19 апреля 2024 года

День Евтихия Тихого да Еремы Пролетного празднуется 19 апреля 2024 года

День Евтихия Тихого да Еремы Пролетного празднуется 19 апреля 2024 года Анна РедькоКаждый год 19 апреля, в 2024 году это пятница, жители России и некоторых других стран славянского мира отмечают День Святых Евтихия Тихого и Иеремии Пролетного.

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