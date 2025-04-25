В России создадут единую систему учета детей мигрантов в школах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании механизма обмена данными между МВД и образовательными ведомствами в отношении детей мигрантов, передает ТАСС Как предлагается в тексте документа, региональные и муниципальные образовательные органы будут направлять в МВД информацию о результатах тестирования детей-иностранцев по русскому языку, их зачислении в школы и колледжи или отчислении.