В России создадут единую систему учета детей мигрантов в школах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании механизма обмена данными между МВД и образовательными ведомствами в отношении детей мигрантов, передает ТАСС Как предлагается в тексте документа, региональные и муниципальные образовательные органы будут направлять в МВД информацию о результатах тестирования детей-иностранцев по русскому языку, их зачислении в школы и колледжи или отчислении.
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