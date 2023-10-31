Член ОП РФ Александр Асафов о сессии Генассамблеи МАЭСССИ: «Москва стала площадкой для общения»

В Общественной палате (ОП РФ) проходит сессия Генеральной ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), в которой участвуют общественники из Вьетнама, Китая, Алжира, Мали, ЦАР, Бенина, Марокко, Сенегала, Сербии, Мавритании, Ливана и других стран.