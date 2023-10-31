ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Член ОП РФ Александр Асафов о сессии Генассамблеи МАЭСССИ: «Москва стала площадкой для общения»

Член ОП РФ Александр Асафов о сессии Генассамблеи МАЭСССИ: «Москва стала площадкой для общения»

В Общественной палате (ОП РФ) проходит сессия Генеральной ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), в которой участвуют общественники из Вьетнама, Китая, Алжира, Мали, ЦАР, Бенина, Марокко, Сенегала, Сербии, Мавритании, Ливана и других стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх