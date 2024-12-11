Рождественское наступление

Борис Джерелиевский 10 декабря 2024 г., 14:31 Бандеровцы готовы бросить на стол последние козыри Недавние заявления некоторых западных лидеров говорят о том, что спекуляции на тему мирных переговоров и прекращения боевых действий сворачиваются, а ставка вновь делается на эскалацию.
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