Рождественское наступление

Борис Джерелиевский 10 декабря 2024 г., 14:31 Бандеровцы готовы бросить на стол последние козыри Недавние заявления некоторых западных лидеров говорят о том, что спекуляции на тему мирных переговоров и прекращения боевых действий сворачиваются, а ставка вновь делается на эскалацию.