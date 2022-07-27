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Ушла из жизни Мария Шамановская – одна из лучших общественников Уссурийска

Ушла из жизни Мария Шамановская – одна из лучших общественников Уссурийска

Не стало Марии Ивановны Шамановской, одного из лучших общественников нашего города и всего края. Экс-председатель совета общественности округа Южно-Слободской ушла из жизни 26 июля после тяжелой продолжительной болезни, сообщает ИА UssurMedia.

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