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Пятый канал

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Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ

Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 31 августа, отразили атаку шести украинских беспилотников, летевших на Москву.

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