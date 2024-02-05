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Русская весна

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Премьер Эстонии испугалась роста влияния России с помощью Telegram

Премьер Эстонии испугалась роста влияния России с помощью Telegram

Власти Эстонии призывают Еврокомиссию усилить цензуру Telegram, опасаясь роста влияния России. Глава эстонского правительства Кая Каллас утверждает, что Москва «ведет атаку на демократические ценности» посредством Telegram-каналов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Да они там в Прибалтике всем стадом обсерившиеся от страха ходят.
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11 час.

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