Премьер Эстонии испугалась роста влияния России с помощью Telegram

Власти Эстонии призывают Еврокомиссию усилить цензуру Telegram, опасаясь роста влияния России. Глава эстонского правительства Кая Каллас утверждает, что Москва «ведет атаку на демократические ценности» посредством Telegram-каналов.
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