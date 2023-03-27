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Микрофренч, омбре, зебра: названы главные весенние тренды для маникюра

Микрофренч, омбре, зебра: названы главные весенние тренды для маникюра

Микрофренч, омбре, зебра: названы главные весенние тренды для маникюраЗаранее просим прощения у всех готов: барбикор продолжает радовать глаз, поэтому главный и неповторимый цвет сезона – розовый: во всех оттенках и с самыми смелыми рисунками.

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