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От губернатора Калифорнии до Скид-Роу: судьбы актёров «Терминатора 3» спустя 23 года

От губернатора Калифорнии до Скид-Роу: судьбы актёров «Терминатора 3» спустя 23 года

В 2003 году «Терминатор 3: Восстание машин» вернул на экраны Джона Коннора и его механического защитника.

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