Трамп намерен потребовать от ЕС средства, направленные администраций Байдена на вооружение Украины

Вашингтон решил пересчитать союзникам по НАТО стоимость военной помощи, которую прежняя администрация Джо Байдена щедро раздавала Киеву.
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