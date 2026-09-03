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Мировое обозрение

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Трамп намерен потребовать от ЕС средства, направленные администраций Байдена на вооружение Украины

Трамп намерен потребовать от ЕС средства, направленные администраций Байдена на вооружение Украины

Вашингтон решил пересчитать союзникам по НАТО стоимость военной помощи, которую прежняя администрация Джо Байдена щедро раздавала Киеву.

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